“Niemand wil een juridische strijd”: vader Evenepoel reageert bij onze redactie na uitspraken Lefevere

Intimi schetsen portret van groene trui Lotte Kopecky zonder zeemvel of klikpeda­len: “Voor ‘The Masked Singer’ mogen ze haar bellen”

Is ze stuurs en verlegen? Of is het omdat ze zo gefocust is dat ze niet graag in de spotlights staat? “Eigenlijk is Lotje een hele lieve”, zeggen mensen die haar goed kennen. Want achter de groene trui en de tweede in de eindstand van de Tour des Femmes gaat ook een gewone jonge vrouw schuil, die lacht met flauwe memes, lekker kookt en begaan is met de mensen die haar nauw aan het hart liggen. Dit is het portret van dié Lotte Kopecky (27), zonder zeemvel of klikpedalen. “Ze vindt mysterieus zijn wel tof, maar wil ook tonen dat ze meer is dan een robot die enkel aan de koers denkt.”