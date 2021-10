Nick Nuyens wil 1,1 miljoen euro van Wout Van Aert, die zelf ook in cassatieberoep gaat

HLN Sportcast Dringen keuzes zich op voor Van Aert en Van der Poel? “Veldrijden kan zeker nog, maar het accent mag anders”

13 oktober Wout van Aert (27) en Mathieu van der Poel (26) genieten momenteel van een welverdiende vakantie na een lang seizoen. Maar deze winter roept de plicht alweer, want in december duiken ze het veld in. Is het wel verstandig om de weg te blijven combineren met de cross? “Ja, het is vooral in de voorbereidingskoersen dat ze moeten nadenken”, klinkt het in HLN Sportcast.