Niccolò Bonifazio volgt zichzelf op in de GP Jef Scherens, Thibau Nys gaat tegen de grond

De Ronde van Spanje is vandaag toe aan de tweede etappe, maar ook in ons land werd er gekoerst. In Leuven stond de 54e editie van de GP Jef Scherens op het programma. Vorig seizoen was er door het alom gekende virus geen editie van de GP Jef Scherens, dus zochten we een opvolger voor de Italiaan Niccolò Bonifazio, de winnaar in 2019. Het jaar daarvoor mocht thuisrijder Jasper Stuyven het zegegebaar maken. Vandaag was de grote topfavoriet Tim Merlier. Het was ook uitkijken naar Thibau Nys. Hij won onlangs twee etappes in de Ronde van Vlaams-Brabant en een rit in de Ronde van Namen. Naast onze landgenoten waren de snelle Franse sprinters Coquard en Bouhanni gebrand op een goed resultaat.