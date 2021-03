NEXT GEN KOERS. De klassieke renners van morgen: universiteitsstudenten die vlammen op de fiets en de boezemvriend van Bjorg Lambrecht

Wielrennen NEXT GEN KOERS. Deze beloften staan klaar om door te breken: van megatalent dat records van Evenepoel brak tot een boerenzoon met monster­waar­den

1 maart Nú kent bijna niemand ze nog, maar straks zijn ze onze wielerhoop. In navolging van Remco Evenepoel staat heel wat Belgisch wielertalent klaar om door te breken. In deze vijfdelige Next Gen-reeks stellen wij de grootste koerstalenten uit ons land aan u voor. Gewikt en gewogen door een panel van kenners, met ook de youngsters zelf aan het woord. Van klimmers over sprinters, tot klassieke coureurs en veelzijdige meisjes. Vandaag in aflevering 1: de grootste beloften.