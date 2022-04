Net niet voor Remco Evenepoel in Ronde van het Baskenland: Primoz Roglic is vijf seconden sneller in proloog

Evenepoel versus Roglic

Remco Evenepoel en Primoz Roglic, dat waren de grootste namen die de toptijd van Cavagna nog van de tabellen konden vegen. De tijd bij het eerste tussenpunt was alvast veelbelovend voor onze landgenoot. Evenepoel was acht seconden sneller dan Cavagna en Yates. Aan de streep bedroeg zijn voorsprong zelfs elf seconden en zo sprong het fenomeen uit Schepdaal naar plaats één. Het was dan enkel nog wachten op Roglic. De Sloveen was aan het tussenpunt 56 honderdsten trager, maar boog die minieme achterstand nog om en hield aan de streep vijf seconden over. Roglic mag morgen aantreden in de gele leiderstrui.