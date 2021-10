Nét geen wereldtitel voor afscheidnemende De Ketele: hij pakt zilver in puntenkoers na ultraspannend duel met Fransman Thomas

Wielrennen KOERS KORT. Bahrain Victorious haalt Luis Leon Sanchez en beloftenwe­reld­kam­pi­oen tijdrijden - Hayter Brits kampioen tegen de klok

14 oktober De Deense wielrenner Mikkel Honoré is vandaag geopereerd aan zijn rechterpols. Dat bevestigt zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step. De 24-jarige Honoré blesseerde zich eind september tijdens de WK-wegrit in België. Al snel werd duidelijk dat zijn seizoen voorbij was. Na bijkomend onderzoek besloot het team over te gaan tot een operatie om een beschadigd ligament te herstellen.