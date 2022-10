Net geen hattrick: Lotte Kopecky strandt op puntje van brons in de puntenkoers

Sport “Ik dacht: mijn laatste uur heeft geslagen”: Michael Boogerd belandde na zijn wielerle­ven in een hel

Binnenkort stapt Michael Boogerd (50) de boksring in bij de showavond van Rico Verhoeven in Ahoy. Dus is de oud-wielrenner nu intensief aan het trainen. Die structuur heeft hij nodig, nadat hij jarenlang werd gekweld door paniekaanvallen. “Ik durfde er niet over te praten.’’

