Net geen Belgische zege in Hamburg: Van Aert miskijkt zich en wordt in sprintje gevloerd door Haller, Hermans derde

Na een korte post-Tour-break maakte Wout van Aert vandaag z'n rentree in competitie in de BEMER Cyclassics in Hamburg. Het het begin van zijn voorbereiding op het WK in Australië, hét grote doel van Van Aert in het laatste deel van het seizoen. Van Aert had de afgelopen twee weken hard getraind, zo vertelde hij voor de start, en dus “wist hij dan ook niet wat hij mocht verwachten”.