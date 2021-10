Net als Evenepoel zin om de gravelbike te proberen? Ontdek de tips van onze expert: “Gravel is fun, vrijheid én veiligheid”

wielrennenRemco Evenepoel (21) start eind oktober in de Amerikaanse Gravelrace Belgian Waffle Ride, van een heerlijke naam gesproken. Evenepoel is duidelijk fan van de gravelbike en steeds meer wegwielrenners zien het als plezant tussendoortje, maar wat is er toch zo leuk aan de gravelbike? Wat is juist het verschil met een mountainbike of koersfiets? En waar moet je beginnen als je er zelf eentje wil kopen? Gravel-expert en -liefhebber Christophe Impens legt het voor je uit.