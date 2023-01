Neemt de ‘Wolfpack’ van Lefevere in 2023 revanche op de kasseien? “Zowat alles moet beter dan vorig jaar”

Wielrennen Het nieuwe jaar inzetten met Remco Evenepoel & co? Soudal Quick-Step organi­seert familiedag in Plopsaland De Panne

Het nieuwe jaar inzetten met Yves Lampaert, Remco Evenepoel en co? Op vrijdag 6 januari organiseert Soudal Quick-Step een familiedag in Plopsaland De Panne, en daarvoor is de ticketverkoop gestart. De selectie voor 2023 wordt er voor het eerst voorgesteld aan het publiek, en dat gaat gepaard met een paar activiteiten voor jong en oud in het pretpark.

30 december