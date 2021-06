Nederlands wielrenner Koen de Kort (38) verliest drie vingers bij off-roadtrip in Andorra

“Onze deskundige wegkapitein woont al enkele jaren in Andorra en was helaas betrokken bij een ongeval in de Pyreneeën en liep ernstige schade op aan zijn rechterhand”, aldus Trek-Segafredo op zijn webstek. “Door de ernst van zijn verwonding moest hij met spoed per helikopter worden overgebracht naar ziekenhuis Parc Tauli in Sabadell, in de provincie Barcelona. Na beoordeling van de ernst van de situatie werd besloten tot onmiddellijke chirurgische ingreep. Ondanks de inspanningen van de artsen in een procedure die meer dan drie uur duurde, was het noodzakelijk om drie vingers te amputeren.”