Nederlands ex-renner Edo Maas (20) raakte jaar geleden verlamd bij horrorcrash in Kleine Ronde van Lombardije: “Ik hoef niet te weten hoe ik erbij lag”

Victor Campe­naerts maakt zich zorgen: "Misschien wel laatste profkoers gereden"

27 oktober Victor Campenaerts is er niet gerust in. De werelduurrecordhouder en Kristallen Fiets 2018 ligt nog tot eind 2022 onder contract bij zijn huidige team NTT. Maar de hakbijl dreigt voor het Zuid-Afrikaanse WorldTourteam. Volgens zijn manager Jef Van den Bosch is er reële interesse van andere ploegen op het allerhoogste niveau. Campenaerts, die morgen 29 wordt, bevestigt bij Sporza. "Er lopen gesprekken met twee WorldTourteams en mijn huidige ploeg. Maar iets concreets voor 2021 is er voorlopig niet. Zelfs geen aanbiedingen tegen mindere voorwaarden. In de Giro heb ik veel wakker gelegen over mijn toekomst. Meteen ook de verklaring waarom ik twee weken minder presteerde. Het bezorgt me veel stress. Ik wil niet doemdenken en het lijkt me erg onwaarschijnlijk, maar... misschien heb ik zondag wel mijn laatste profwedstrijd gereden."