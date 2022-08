Nederlands criterium laat Tourwinnaar Vingegaard invliegen en strikt Van Aert voor afscheid Dumoulin, maar die haakt ziek af

Bekijk. Zo won Vingegaard zijn eerste Tour de France

Het afscheidsfeestje valt dan wel in het water. Koersen zal Vingegaard in Etten-Leur wel doen. De Deen gaat naar Nederland op een wel heel speciale manier. “We halen hem thuis in Denemarken op, rijden naar het vliegveld, vliegen naar Breda International Airport en brengen hem na afloop weer op eenzelfde manier naar huis”, vertelt voorzitter van de Profronde van Etten-Leur, Ronnie Buiks.

Vingegaard zijn vrouw Trine Marie Hansen en hun dochtertje Frida gaan zelfs met de beroemde papa mee. “We hebben allerlei vragen gesteld om ze te overtuigen en zo comfortabel mogelijk te maken. Dan moet je denken aan een slaap- of rustplekje en aan het juiste vervoer”, zegt Buiks. “Het is geweldig dat we hem in Etten-Leur gaan zien. Dit is het enige criterium waar hij start. Dat voelt als een mooie eer. Bovendien is alles goed afgestemd met zijn trainer bij Team Jumbo-Visma. Zij dachten goed met ons mee.”