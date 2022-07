Nederlander Olav Kooij wint openingsrit Ronde van Polen, Jordi Meeus derde

Het kwam tot een sprint en daarin was het uitkijken naar Mark Cavendish, Arnaud Démare en enkele andere toppers. Maar het was de jonge Olav Kooij die zich het snelste toonde. Hij kreeg de perfecte leadout van Mike Teunissen die zelf nog vierde werd. Jordi Meeus finishte als derde, Cavendish als achtste, Démare als negende. Voor Kooij is het zijn negende seizoenszege en de eerste in de WorldTour in zijn carrière.