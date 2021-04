Nauwelijks 15 uur na eindzege in Baskenland gaat Roglic in hondenweer de slottijdrit van de Tour verkennen

Wielrennen Lampaert (30) is jarig, maar feest niet nu Roubaix is uitgesteld: “Het moet precies altijd misgaan bij mij”

10 april Hoera, Yves Lampaert is vandaag jarig. Hij wordt 30 jaar. Maar vergeet dat feestje: corona laat het niet toe, en zelf is hij niet in de stemming. De Ronde ligt hem nog op de maag, en het uitstel van Roubaix laat hem op zijn honger.