NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN. Healy rondt huzarenstukje af in Ierland, Lazkano de beste in Spanje

Van Aert verlaat Zwitser­land zonder ritzege: “Ik hoop de komende weken nog een stap vooruit te zetten”

“Goed, maar niet speciaal.” Dat was het gevoel bij Wout van Aert (28) na zijn vijfde plaats in de slottijdrit van de Ronde van Zwitserland. Van Aert trekt zonder ritzege op zak naar het BK (en later de Tour), maar dat is - gezien de omstandigheden - even bijzaak. “Ik kijk ernaar uit om terug naar huis te gaan en even uit de koerswereld te stappen.”