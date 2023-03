Nathan Van Hooydonck wint ploegentijdrit met Jumbo-Visma, maar mist gele trui op een haar: “Ach, daarvoor ben ik hier niet”

Tweede in Kuurne. En nu op één seconde na koning van Parijs-Nice, al was het maar voor even. Twee keer ‘net niet’: zot zou je er van worden. Niet Nathan Van Hooydonck (27), meester in bescheidenheid en (zelf)relativering. “Mijn belang is ondergeschikt aan dat van de ploeg.”

Hoe mooi was dát niet geweest. Een opsteker na al het menselijke privéleed van afgelopen jaar (hij en partner Alicia verloren hun pasgeboren zoontje, de Tour verliet hij op de voorlaatste dag wegens niet nader gespecifieerde familiale omstandigheden). De gepaste beloning ook voor al dat knechtenwerk. Laatst nog, in het Vlaamse openingsweekend, ei zo na resulterend in winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Neen, niemand in dit peloton die Nathan Van Hooydonck de gele trui in Parijs-Nice had misgund. Helaas: één f****** seconde kwam hij tekort op Magnus Cort Nielsen, die met EF Education in de experimentele ploegentijdrit in Dampierre-en-Burly verrassend dicht in de buurt bleef (0:01) van Jumbo-Visma.

Een TTT waarin ‘dat geel’ (copyrigyht Patrick Lefevere) alle tactische voorbeschouwingen trouwens vierkant aan zijn laars lapte. De kopman lanceren in volle finale? Jonas Vingegaard solo naar de finish? Met drie kwamen ze samen over de streep, mijnheer. ‘Vinge’, Foss en... Van Hooydonck. “Ik had nog een ultieme inspanning geleverd op een hellend stuk. In de daaropvolgende afzink recupereerde ik zó vlot dat het geen nut had om het te laten lopen. Bedoeling was om Jonas in die oplopende 400 meter richting aankomst nog eens te lanceren. Maar ik zat aan de verkeerde kant van zijn achterwiel - langs de binnenkant - en moest de benen stilhouden.”

Momentopname die Van Hooydonck wellicht het geel kostte. Maar ‘mixed feelings’? ‘Neuh, dat houd ik er niet aan over. Tuurlijk was het fijn geweest. Maar ook niet meer dan een bijkomstigheid. Want daarvoor ben ik niet naar hier gekomen.” Veel belangrijker was de teamzege. En de 0:23 die UAE en Tadej Pogacar kregen aangesmeerd. Daarvoor had hij zich met plezier dubbelgeplooid. “Mijn eerste ploegentijdritzege ooit, die van de Hammer Series in 2019 even niet meegerekend. Ik doe dit wel graag. Ook al heb ik hier serieus afgezien op de positie tussen Edoardo Affini en Rohan Dennis. In het eerste deel van de tijdrit zag ik mijn Garmin alleen maar ‘60' (km/u, red.) aangeven. Snoeihard, ging het.”

Snoeihard gaat het nu al sinds de Omloop met de “droomploeg”, zoals Van Hooydonck ze omschrijft. “Zeg me: wie van ons is níet in vorm?” En dan moet de allerbeste Wout van Aert er straks nog aankomen. “Ik kijk ernaar uit om met hem te koersen. Geloof me: hij is in orde, hoor. Dat maakten die drie weken hoogtestage op Tenerife mij wel klaar en duidelijk. Oké, hij is een klein beetje ziek geweest. Kan iedereen overkomen. Geef hem gewoon wat rust en tijd. Komt wel goed tegen de kasseiklassiekers, zijn grote doelen. Er is helemaal geen reden om het tegendeel te vermoeden.”

Het zal de eigen kansen voor Van Hooydonck er alleen maar op verkleinen. Maar daar zit hij niet mee. “Het openingsweekend leerde dat je die kansen soms wel kan creëren, door actief te koersen en mee te glippen in een ontsnapping. Voor hetzelfde geld won ik inderdaad Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat Van Baarle en Benoot wél toesloegen danken ze ongetwijfeld aan hun surplus aan ervaring in het rijden van finales. So be it. Ik heb er totaal geen moeite mee als ze zeggen: ‘je past zo of zo in ons plan’. Eigen belang is bij ons ondergeschikt aan teambelang. Dat geldt voor mij, maar ook voor Wout, Dylan, Tiesj en bij uitbreiding alle kopmannen. Zolang maar iemand wint in Jumbo-Vismatrui. Punt aan de lijn.”

