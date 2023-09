Nathan Van Hooydonck in 2022 over overlijden pasgeboren zoontje: “Alicia sleurde me erdoor”

“Best oké”, omschreef Van Hooydonck zijn gemoedstoestand in januari 2022 in het Spaanse Bonalba, zijn laatste individuele interview aan HLN. “Ik heb geen fijne tijd achter de rug. Pas op 1 januari, daags na de begrafenis van Thiago, ben ik opnieuw beginnen fietsen. Meteen een uur of vier. Daar heb ik veel voldoening uit gehaald. Want vooraf vreesde ik: ‘Als het nú niet lukt, weet ik echt niet hoe eraan te beginnen.’ Tot dan had ik er totaal geen behoefte aan gehad. Niet de fysieke en mentale kracht voor kunnen opbrengen. Ik wilde alleen maar bij Alicia zijn. ‘Iets’ doen met haar. Wandelen, bijvoorbeeld. Samen onze zinnen verzetten. Zij sleurt me doorheen deze k**periode. Ik heb het helemaal nog geen plaats kunnen geven. Maar ik ben wel op de goeie weg. Denk ik.”

De naam Alicia valt vaker. Van Hooydonck kan niet genoeg benadrukken hoeveel zijn vrouw voor hem betekent in het hele verwerkingsproces. “We praten veel. Onze emoties verschilden nogal. Ik had het moeilijk op momenten dat het beter ging met haar. En andersom. Maar doorgaans was zij toch een stuk sterker dan ik. Ze steunt me voluit in alles wat ik doe. Zo overtuigde ze me ook om naar Spanje af te zakken, ook al voelde ik mezelf daar schuldig bij. ‘Nergens voor nodig, ga maar’, klonk het. ‘Ik denk dat het je goed zal doen. En ben je het na drie dagen beu, kom je gewoon weer lekker naar huis toe.’ Nooit gedacht dat ik hier nu zou zitten. Maar al bij al ben ik blij dat ik met de jongens kan fietsen en weer een beetje kan leven als een prof. Al lukt het de ene dag al wat beter om het van me af te zetten dan de andere.”

Volledig scherm Nathan Van Hooydonck en Alicia Cara op de Kristallen Fiets in 2018 © Photo News

Emotioneel moment op Kristallen Fiets

Eind 2022 zorgde Nathan Van Hooydonck - “na een seizoen vol ups and downs” - nog voor het meest ontroerende moment op de Kristallen Fiets. Tiesj Benoot won voor ploegmaat Nathan Van Hooydonck de Kristallen Zweetdruppel, maar voelde zich daar ongemakkelijk bij. Ondanks het verlies van zijn zoontje Thiago bleef hij zich de naad uit de broek rijden voor zijn ploegmaats. Van Hooydonck: “Zonder mijn vrouw was dat niet gelukt.”

Nathan Van Hooydonck was toen allesbehalve ontgoocheld met zijn tweede plaats. Eind 2022: “Met Benoot blijft de trofee zo toch binnen Jumbo-Visma. Dat hij zijn trofee opdraagt aan mij, toont de hechte band die er heerst in onze ploeg. Sportief hebben we natuurlijk een fantastisch jaar achter de rug, maar persoonlijk was het lang niet alleen rozengeur en maneschijn. Het was niet makkelijk om daarna weer op die fiets te stappen. Daar moet ik eerlijk in zijn: mijn vrouw heeft me daar ongelofelijk goed in geholpen. Zonder haar was dat niet gelukt. Dat wisten ze natuurlijk binnen de ploeg... Dat Tiesj deze trofee aan mij opdraagt, laat zien wat voor een groot iemand Tiesj op en naast de fiets is.”

Emotionele Benoot: “Deze trofee is voor Nathan”

Tiesj Benoot zelf vernam toen zijn overwinning in de Kristallen Zweetdruppel aan zijn eigen voordeur. “Ik was al verrast dat ik bij de genomineerden was, maar dit is een erkenning voor de collectieve prestaties met de ploeg. Ik ben dankbaar dat ik voor mannen als Wout (Van Aert) en Jonas (Vingegaard) kan rijden”, vertelde Benoot.

“Maar ik vind het een beetje ongemakkelijk dat ik hier sta, want volgens mij verdient Nathan Van Hooydonck hem meer. Hij heeft mij in de Tour de France - bij een horrordag - gigantisch geholpen. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Nathan heeft, ook familiaal, een moeilijk jaar achter de rug. Ik wil deze trofee opdragen aan hem. Nathan, deze trofee is voor jou.”