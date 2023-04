Nathan Van Hooydonck, die in schaduw van Jumbo-succes “wellicht beste voorjaar uit carrière rijdt”: “Zelf winnen? M’n programma maakt dat enorm lastig”

In de schaduw van alle overwinningen van Jumbo-Visma is meesterknecht Nathan Van Hooydonck aan een ijzersterk voorjaar bezig. Natuurlijk wil de 28-jarige Belg ook zelf eens winnen, maar: “Dan moet ik eigenlijk de Tour laten schieten en me richten op kleinere wedstrijden. Is dat wel de moeite waard?”

Tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, elfde in de E3 Saxo Classic en zestiende in Gent-Wevelgem. Van Hooydonck knapt niet alleen het vuile werk op voor zijn kopmannen. Hij is ook nog eens meermaals terug te vinden in de bovenste gelederen van de daguitslag. “Dit is wellicht het beste voorjaar uit mijn carrière”, zegt hij er zelf over. Al is dat misschien - door alle successen van zijn ploegmaats - ontsnapt aan de aandacht van de modale wielerliefhebber. “De Ronde van Frankrijk van vorig jaar heeft mij nog sterker gemaakt. Niet alleen de Tour zelf, maar als voorbereiding gingen we voor zes weken op hoogtestage. Als je zes weken alleen doet wat je moet doen, is het logisch dat je daar - zelfs nu nog - voordeel uithaalt.”

Met Van Baarle (Omloop), Benoot (Kuurne-Brussel-Kuurne), Van Aert (E3 Saxo Classic) en Laporte (Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen) zag Van Hooydonck hoe zijn kopmannen het telkens waarmaakten in de Vlaamse klassiekers. Hoe ziet de meesterknecht zijn eigen winstkansen? “Mijn programma maakt winnen enorm lastig. Ik rijd bijna uitsluitend WorldTour-wedstrijden met een duidelijk doel en een duidelijke kopman, die meer kans maakt om te zegevieren. In Gent-Wevelgem kon ik niet mee met Van Aert, alleen Laporte was daar toe in staat. Als ik er was bij geweest, kon het misschien anders gelopen zijn en had ik zelf kunnen winnen.”

Volledig scherm Wout van Aert met Nathan Van Hooydonck bij de verkenning van de Ronde. © Photo News

“Als ik me op individueel succes wil focussen, moet ik de Tour eigenlijk laten schieten en mijn vizier richting op kleinere wedstrijden. Maar is dat wel de moeite waard? Met Vingegaard hebben we een kandidaat-Tourwinnaar. Je wil natuurlijk graag deel uitmaken van dat team.”

Communicatie tussen knecht en kopman is key... zou je denken. Al hebben Van Hooydonck en Van Aert - beiden zijn ook vrienden naast de fiets - niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. “Neem nu Gent-Wevelgem: in heel die koers hebben we niets tegen elkaar gezegd. We spreken ook nooit in volzinnen tegen elkaar. De communicatie gaat een beetje vanzelf. Al vraag ik me na een koers soms wel af: ‘Hadden we daar niet wat beter over moeten praten?’” Hopelijk voor Van Hooydonck en Jumbo-Visma moet die vraag morgenavond niet gesteld worden.

Volledig scherm © Photo News