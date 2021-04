Nathan en nonkel Edwig over ontbolstering van de nieuwe Van Hooydonck: “Wout is de eerste kopman die me aandacht geeft, Greg deed dat niet”

Wielrennen Sagan pas vrijdag naar België: BO­RA-hansgrohe houdt kopman weg van collega’s in afzonde­ring

30 maart BORA-hansgrohe neemt geen enkel risico met Peter Sagan (31). De kopman rijdt zondag de Ronde van Vlaanderen, maar komt pas op vrijdag naar ons land. Zo is de ploeg zeker dat hij niet in contact komt met de zeventien mensen die nu in quarantaine zitten.