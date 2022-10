Nairo Quintana verlaat Arkéa Samsic na Tramadol-zaak uit de Tour: “Ik heb niets verkeerd gedaan”

Wielrennen Enkel Pogacar moet hij laten voorgaan: wereldkam­pi­oen Evenepoel wipt over Van Aert naar plaats twee van de UCI-wereldran­king

Met zijn wereldtitel in Wollongong wipt Remco Evenepoel over Wout van Aert naar plaats twee van de UCI-wereldranking. Voor de koppositie van Tadej Pogacar komt hij welgeteld... 119 punten tekort. Ook in de One Day Race World Ranking, het klassement specifiek toegespitst op eendagswerk, komt hij met de 600 extra punten op plaats twee terecht, tussen leider Van Aert en Pogacar in. In de Stage Race World Ranking, die de rondespecialisten rangschikt, was Evenepoel na de Vuelta al opgeklommen naar de derde positie.

