Naesen en Van Avermaet tonen zich in finale: “We waren op de afspraak”

Wielrennen Van het debuut van Hirschi voor UAE tot Sagan die ritme op doet richting Ronde van Vlaanderen: dit is de Ronde van Catalonië

22 maart Na de overwinning van Jasper Stuyven zaterdag in Milaan-Sanremo, is het vandaag weer koers. Van maandag 22 maart tot zondag 28 maart wordt de ronde van Catalonië afgewerkt. Tal van toppers maken hun opwachting in Catalonië. Wie pakt de felbegeerde eindwinst mee naar huis en welke renners moeten we in de gaten houden? Een oplijsting.