Naast geel denkt Jumbo-Visma in Tour duidelijk ook aan groen met Van Aert: Benoot zeker van selectie, ook Van Hooydonck maakt kans

Roglic verlost van knieblessure

De knie van Primoz Roglic is aan de beterhand. De Tour-kopman van Jumbo-Visma kreeg na de Ronde van het Baskenland pijn aan de knie en paste daarom uit voorzorg voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorige week werkte hij echter met succes rustige trainingsritten af in zijn thuisland Slovenië. “We zitten nog steeds in de revaliderende fase”, blijft sportief manager Merijn Zeeman voorzichtig. “De dokters en onze Performance Coach Mathieu Heijboer volgen de knie van Primoz dagelijks op. Zijn trainingen zijn momenteel nog steeds met de rem op. Pas volgende week willen we zijn knie volledig belasten.” Roglic vertrekt maandag samen met Van Aert en co. naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage in functie van de Tour. Zijn volgende wedstrijd is de Dauphiné, begin juni. (BVDC)