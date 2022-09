“Naar een duel met Evenepoel voor eindwinst in de Giro?”: onze chef wielrennen vraagt zich af of verlengd contract ook nieuwe doelen brengt voor Van Aert

WK Wielrennen Vorig jaar nog sensatie, nu is Biniam Girmay gewoon een van favorieten: “Als ik beweeg zullen alle ogen op mij gericht zijn”

Dat een renner uit Eritrea zilver pakte op het WK U23, dat hadden ze in het wielrennen nog niet gezien. Biniam Girmay (22) deed het vorig jaar in Leuven en misschien doet hij het dit jaar in Wollongong weer. Want ook bij de profs is hij, na zijn overwinning in Gent-Wevelgem en een ritzege in de Giro, weer bij de favorieten.

18:45