Na zes maanden revalideren eindelijk weer een rugnummer opspelden: “Fabio moet het in de Ronde van Turkije dag per dag bekijken”

De 24-jarige Nederlander viel op 6 augustus vorig jaar zwaar in de Ronde van Polen. Na de valpartij werd hij twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Hij liep een hersenkneuzing op, kreeg 130 hechtingen in zijn gezicht, hield maar één tand over en brak stukken bot van zijn kaken af. Na acht maanden revalideren is de spurter opnieuw klaar om wedstrijden te rijden.

Het is afwachten of Jakobsen zich in Turkije meteen al opnieuw zal mengen in de sprints. De Nederlander won in 2019 een rit in Turkije. In vijf van de acht etappes van deze editie lijken de sprinters aan zet. Deceuninck-Quick Step nam in zijn selectie ook Mark Cavendish, woensdag nog derde in de Scheldeprijs, op. De Brit won in het verleden al zeven ritten in de Ronde van Turkije. De Nieuw-Zeelander Shane Archbold en de Colombiaan Alvaro Hodeg zijn ook snel. Iljo Keisse en Stijn Steels gaan mee in steun. Ook Keisse won in het verleden al eens een rit in Turkije.