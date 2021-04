Na zege in Scheldeprijs: is Philipsen de sprinter van de toekomst? "Ik bouw aan mijn eigen weg”

Stonden reeds op de erelijst van Jasper Philipsen: een rit in de Tour Down Under (2019), een rit in de BinckBank Tour (2020) en een rit in de Ronde van Spanje (2020). Philipsen behaalt zijn overwinningen in de sprint. De voorbije twee jaar versloeg hij respectievelijk Peter Sagan, wereldkampioen Mads Pedersen en de Duitse snelheidsduivel Pascal Ackermann. Gisteren kwam daar dus Sam Bennett bij. Die werd door Philipsen in de Scheldeprijs ook op zijn nummer gezet.