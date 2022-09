Na vertrek Lelangue: Lotto praat met Merckx

WielrennenLotto gooit het over een andere boeg. Manager John Lelangue (51) staat volgend jaar niet meer aan het hoofd van de ploeg. De chemie is weg, de degradatie uit de WorldTour wordt wellicht het trieste eindpunt. Axel Merckx (50) is in beeld om de (sportieve) taken over te nemen.

Krijgt Axel Merckx straks de sportieve eindverantwoordelijkheid bij Lotto? Daar lijkt het naar toe te gaan. Merckx past in het profiel dat de ploeg zoekt: hij is tweetalig, is populair in zowel het noorden als het zuiden van het land en hij kent koers. Merckx, die sinds zijn scheiding weer in België woont, is al jaren manager van het Amerikaanse beloftenteam Hagens Berman Axeon. Die ervaring is een grote troef, aangezien Lotto de komende jaren fel zal blijven inzetten op jonge talenten.

De onderhandelingen lopen en lijken de goede kant op te gaan. Wat de uiteindelijke titel van Merckx wordt, is niet helemaal duidelijk. Wordt hij general manager, zoals Lelangue, of gaat hij zich puur op het sportieve richten? Voor het commerciële en financiële kan hij in ieder geval terugvallen op Yana Seel, de chief business officer van de ploeg. Zij komt de komende drie maanden mee aan het hoofd van de ploeg naast Lelangue “om de overgang vlotter te laten verlopen.” Een tijdelijke oplossing, want het is niet de bedoeling dat Seel daarna CEO wordt. “Daarvoor ken ik te weinig van het sportieve”, heeft ze intern laten verstaan.

Volledig scherm Yana Seel, de chief business officer van de ploeg. © Photo News

Gisteren circuleerde ook even de naam van Philippe Gilbert (40). Hij is bezig aan zijn laatste weken als renner en heeft een aantal kwaliteiten die gelijklopen met Merckx, maar Gilbert liet weten dat hij “niet gevraagd is voor de functie van teammanager.”

Missie volbracht

Wie de nieuwe CEO ook wordt, het is duidelijk dat er bij Lotto-Dstny, zoals de ploeg volgend jaar gaat heten, veel gaat veranderen. John Lelangue was vier jaar aan de slag bij het team en zegt dat “zijn missie volbracht was”, maar dat doet denken aan hoe Georges ‘mijn werk is voor 99 procent klaar’ Leekens destijds afscheid nam van de Rode Duivels: er blijft een werf achter. De verdienste van Lelangue is dat hij veel jeugd liet doorstromen, maar dat gebeurde geforceerd: de ploeg had nooit de nodige slagkracht. Vandaag is de degradatie uit de WorldTour de facto onafwendbaar. Lotto zal de komende drie jaar wildcards nodig hebben om de grootste koersen te mogen rijden. Geen fraai einde. Lelangue zegt dat hij zelf de beslissing heeft genomen om zijn aflopende contract niet te verlengen. De ploeg houdt het bij een scheiding “in onderling overleg”. Hoe ook, het verhaal was op.

Volledig scherm John Lelangue © BELGA