Na verkenning van vijf Giro-ritten weer in Calpe: Evenepoel gespot aan de zijde van Alaphilippe

Wielrennen Chauffeur die Davide Rebellin (51) dood reed en vluchtmis­drijf pleegde, opgepakt in Duitsland

De vrachtwagenchauffeur die woensdag Davide Rebellin (51) op de fiets aanreed, waarna de Italiaanse ex-renner overleed aan zijn verwondingen, is gevonden. De man die het dodehoekongeval veroorzaakte, keerde na de aanrijding nog even om, maar pleegde nadien vluchtmisdrijf. Twee dagen later is hij gesnapt in Duitsland. Het gaat om een 62-jarige Duitser, die in 2001 al eens door een rood licht had gereden in het Italiaanse Foggia en in 2014 zijn rijbewijs tijdelijk zag ingetrokken worden na rijden onder invloed in het Italiaanse Chieti.

3 december