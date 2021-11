Na twee turbulente jaren op zoek naar rehabilitatie: het verhaal van Quick.Step-aanwinst Ilan Van Wilder

WielrennenVoor corona de wereld in een houdgreep nam, hoorde Ilan Van Wilder (21) bij de betere beloften en dus grootste talenten van het internationale wielerpeloton. Een pandemie en een moeilijk tweede jaar bij Team DSM later spoelt hij nu aan bij Deceuninck-Quick.Step. Het verhaal van de Kristallen Fiets bij de beloften in 2019. Of anders bekeken: het relaas van een talentvolle neoprof met een zwemverleden die plots een paria werd in z'n eigen team.

VIDEO: Ilan Van Wilder in onze Next Gen-reeks

Flashback naar 4 december 2019. Op de eerste stevige winteravond van het jaar staat in de VTM-gebouwen aan de Medialaan Remco Evenepoel klaar om de Kristallen Fiets voor beloften uit te reiken. Evenepoel mag de trofee aan zijn opvolger overhandigen, alleen wordt het een prangertje. Zijn de voornaamste kandidaten bij de genomineerden: Florian Vermeersch, Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder, elk met hun adelbrieven.

Van Wilder slaagt er in 2019 pas als 8ste landgenoot sinds 1960 in om het podium te halen van de Ronde van de Toekomst. Het talent uit Opwijk wordt dat jaar ook 4de in de Vredeskoers en hij rijdt in z’n eerste jaar bij de U23 naar het podium op het BK tijdrijden voor beloften. Klimmen én tijdrijden zijn de kwaliteiten waarmee Van Wilder zich onderscheidt van de rest.

Michel Geerinck, de mentor van Van Wilder en nu trainer van Jasper Stuyven, over zijn poulain in onze Next Gen-reeks: “Ilan heeft een sterke basis doordat hij in zijn jeugdjaren ook aan zwemmen en atletiek deed. We konden zien dat hij lange tijd een hoog vermogen kon aanhouden. Daarnaast constateerden we ook dat hij zeer snel kan recupereren. Die twee factoren zorgen ervoor dat hij uitermate geschikt is voor het rondewerk.”

Met een nipte marge haalt Van Wilder het in de Kristallen Fiets van 2019 bij de beloften voor Vansevenant. Evenepoel overhandigt zijn opvolger de trofee. Van Wilder staat dan al te popelen om zijn eerste stapjes als profrenner te zetten. Het jeugdproduct uit de stal van Kurt Van de Wouwer kiest tot teleurstelling van Lotto Soudal voor de wetenschappelijke aanpak van Team Sunweb - nu Team DSM.

Hoe het Vansevenant, Vermeersch en Evenepoel ondertussen verging is genoegzaam bekend. Dat terwijl Van Wilder sportief gezien minder in beeld kwam. Nochtans waren er bij Van Wilder hoge verwachtingen. Bij de junioren was hij de enige die Evenepoel in 2018 nog enigszins in het zicht kon houden. De twee hebben overigens wat gemeen. Van Wilder woont in Opwijk, werd geboren in Jette en is dus ook een Brussels ‘ketje’.

In tegenstelling tot Evenepoel nam Van Wilder het profpeloton niet met storm in. Wel liet hij als neoprof flitsen zien in de Ronde van Algarve. Hij werd na de coronapauze nog derde op het EK tijdrijden bij beloften in Plouay, maar zijn grote ronde-debuut in de Vuelta viel door een knieblessure in het water. Van Wilder startte, maar gaf in de eerste rit al op met een overbelaste patellapees. Het deed bij sommigen toen wenkbrauwen fronsen.

Hoe dan ook: het voor velen lastige eerste jaar als neoprof was doorsparteld. Van Wilder maakte zich vorige winter klaar om een nieuwe stap te zetten. Halverwege het seizoen zag het er naar uit dat hij dat ook had gedaan. Van Wilder toonde zich met ereplaatsen in (tijd)ritten en eindklassementen in de Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië.

“Voor mij is er een simpele verklaring voor de stap die ik dit seizoen heb gezet: elk jaar train ik een beetje meer en leef ik er meer voor”, zei Van Wilder in juni. “Ja, er zit nog rek op wat ik doe. Het kan nog intensiever, er kan nog meer volume bij. Maar ik wil dat geleidelijk doen. Ik ga me niet opbranden. Tegenwoordig breken jonge renners makkelijker door, maar het gebeurt nog te vaak dat ze zich forceren.”

So far, so good. Tot dan plots de kentering kwam met een onheilspellend bericht. Wielerflits bracht naar buiten dat Van Wilder plots vanonder zijn nog lopende contract tot eind 2022 bij Team DSM wilde. Twistpunt was dat hij bepaald materiaal, dat andere renners wel hadden, niet ter beschikking kreeg. Van Wilder was met het oog op volgend seizoen door zijn manager al zijn aangeboden bij diverse andere, geïnteresseerde ploegen.

Wat volgde was een pijnlijke episode van enkele maanden waarin Team DSM zijn renner aan zijn contract wilde houden en Van Wilder zijn vertrek wilde forceren, desnoods via de rechtbank. De Kristallen Fiets bij de beloften van 2019 werd van de shortlist voor de Vuelta gehaald, verkommerde in het rigide systeem van DSM en reed enkel nog kleinere koersen, voornamelijk in eigen land zonder noemenswaardige resultaten.

De frustraties liepen hoog op. Van Wilder liet zich onder meer opmerken met een onbezonnen noodkreet op Instagram, dat terwijl DSM het spel ook bikkelhard speelde. “De jongen ligt met zichzelf in de knoop”, meldde een anonieme bron aan onze redactie. “Aan koersen komt hij nauwelijks nog toe dit seizoen. Hij traint ook amper nog. Waarom zou hij? Hij heeft voorlopig geen doel meer.”

Op het moment dat enkel nog een rechtszaak soelaas leek te brengen, kwam deze week dan plots verlossend nieuws. Van Wilder en DSM zouden in een minnelijke schikking het lopende contract ontbinden. Eén dag later was er dan een persbericht van Deceuninck-Quick.Step om de komst van Van Wilder aan te kondigen. In 2022 koerst hij onder de vlag van Patrick Lefevere. Tijd voor rehabilitatie.

