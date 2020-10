Na nieuwe besparingen bij Lotto-Soudal kruipt Marc Sergeant weer achter het stuur

WielrennenDoor de besparingen bij Lotto-Soudal is er nu ook geen plaats meer voor ploegleider Frederik Willems (41). Daardoor moet Marc Sergeant (61) weer achter het stuur kruipen. Maar eerst moet hij in Zwitserland het nodige UCI-diploma zien te behalen.

Marc Sergeant was de voorbije jaren sportief manager en sportief adviseur bij Lotto-Soudal, maar vanaf volgend seizoen zal hij weer vaker achter het stuur van de volgwagen te zien zijn. De bedoeling is dat hij op het hoofdkwartier van de UCI in Aigle in Zwitserland de vijfdaagse opleiding tot 'sportdirecteur' gaat volgen en het bijbehorende examen aflegt. Dat diploma is nodig om ploegleider te kunnen zijn in WorldTourwedstrijden.

De beslissing past in de vergaande besparingen die de ploeg doorvoert. Op deze manier hoeft het contract van Frederik Willems niet verlengd te worden en blijft het aantal ploegleiders toch gelijk, zonder dat er extra geld moet worden uitgegeven - Sergeant stond op de loonlijst.

De keuze is verrassend, want intern werd Willems al een aantal jaar naar voren geschoven als "de ploegleider van de toekomst" (samen met Mario Aerts). Dat het net de jongste van alle ploegleiders is die moet gaan, is ook vreemd: want was de ploeg niet bezig met een verjonging? Volgens manager John Lelangue is dat toch de reden waarom er zo veel neoprofs worden aangetrokken - de financiële moeilijkheden worden geminimaliseerd.

"Niets persoonlijks"

Willems kreeg voor de start van de Giro te horen dat er voor hem geen plaats meer is. "Een verrassing", zegt hij. “Er is me gezegd dat het niets persoonlijks is en dat het een louter budgettaire kwestie is. Verder kan en wil ik hier niets aan toevoegen."

Willems zou graag in het wielrennen blijven, zegt hij. "Ik heb de knop heel snel omgedraaid toen ik het nieuws kreeg. Ik was supergemotiveerd om de jongens in de Giro goed te begeleiden en dat is, denk ik, uitstekend gelukt. Nu is het tijd om uit te kijken naar ander werk. Er lopen verschillende gesprekken, maar voorlopig is er niets concreets."

De andere ploegleiders bij Lotto-Soudal voor volgend seizoen zijn Herman Frison, Mario Aerts en Marc Wauters (deeltijds). Maxime Monfort zal ook af en toe achter het stuur te vinden zijn, maar is in de eerste plaats performance manager - hij vervangt Kevin De Weert, van wie het contract ook niet werd verlengd. Ook Kurt Van De Wouwer kan worden ingeschakeld, maar hij concentreert zich vooral op de beloften- en vrouwenploeg.

