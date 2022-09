Na massale belangstelling in Zaventem deelt Evenepoel handtekeningen uit in supporterscafé: “Ik had iets verwacht, maar dit niet”

WielrennenVan de luchthaven over zijn fanlokaal, een cultureel centrum, de Brusselse Grote Markt en de trouwzaal van het gemeentehuis tot een West-Vlaams hotel: het leven van een wereldkampioen wielrennen zoals het is. En tussendoor: dan tóch nog eens koersen. Remco Evenepoel (22) gaat nog drie drukke weken tegemoet. En op deze pagina zit u goed om al zijn publieke activiteiten op de voet te volgen!

Vanmiddag rond 13.30 uur was het langverwachte moment daar eindelijk: Remco Evenepoel en de andere Belgen zetten weer voet aan de grond in Zaventem na een bijzonder succesvol WK wielrennen. In een volgepakte aankomsthal wachtten een dikke honderd fans.

Het was opvallend genoeg niet Evenepoel, maar wel antiheld Mathieu van der Poel die als eerste verscheen in de aankomsthal. De Nederlander koos met zijn vriendin Roxanne Bertels snel de uitgang, al nam hij wel ook even tijd om zijn kant van het verhaal te doen na het akkefietje in een Australisch hotel.

Na Evenepoel was het dan aan de Belgen. Niet alleen Patrick Evenepoel, mama Agna Van Eeckhout en verloofde Oumi Rayane stonden klaar, ook de vrouwen en vriendinnen van de andere renners waren op post. Yves Lampaert viel als eerste zijn zoontje Aloïs in de armen. De rest volgde snel.

Op de tonen van ‘We Are The Champions’ werd het feest uiteindelijk op gang gebracht, alleen het feestvarken zelf ontbrak nog. Evenepoel betrad in een erehaag van zijn collega’s de aankomsthal. Onder massale belangstelling trok hij daarna naar huis.

“Ik had iets verwacht, maar dit niet”, vertelde Evenepoel onderweg naar de auto. Onze landgenoot wordt zondag ontvangen op de Grote Markt in Brussel. “Na dit weet ik niet wat ik daar moet verwachten en dan moet ik vanavond nog mijn trouwkostuum gaan kiezen.”

Evenepoel vertrok na zijn aankomst in Zaventem snel naar huis. Daar gaf hij nog acte de présence in zijn supporterscafé In de Rustberg. Evenepoel nam er ongedwongen tijd voor selfies, handtekeningen en praatjes met zijn fans. En een vat, dat kon er ook wel nog van af.

Evenepoel: “Ik geniet vooral van het weerzien met mijn familie”

