Na jarenlange ijver van Belgische professor gaat UCI eindelijk overstag: volgwagens moeten voortaan 25 meter afstand houden bij tijdritten

Wielrennen KOERS KORT. Pinot stopt na dit seizoen: “Wil in schoonheid eindigen” - De Gendt, Van Moer en Vermeersch willen met Ewan naar Tour

Thomas De Gendt wil dit seizoen weer de Ronde van Frankrijk rijden. Vorig jaar sloeg onze 36-jarige landgenoot de Tour over om zich op de Giro en de Vuelta te richten. Met succes, want De Gendt won in Italië een etappe. Ook Florian Vermeersch en Brent Van Moer willen graag naar de Tour om sprinter Caleb Ewan bij te staan.

13 januari