Na het overgeven van Sam Bennett in Gent-Wevelgem: alles wat u moet weten over gelletjes in de koers

“Een gelletje kunnen we nog het best omschrijven als een vloeibare substantie met een zo groot mogelijke hoeveelheid energie in een zo klein mogelijk volume”, vertelt Heyse ons. “Het bevat koolhydraten zonder vezels, eiwitten of vetten. Hierdoor wordt het snel opgenomen en verteerd door het lichaam. We gebruiken het bij inspanningen van lange duur en hoge intensiteit waarbij de hoeveelheid energie in het lichaam niet meer voldoet voor de geleverde inspanning. Een wandelaar heeft dus geen baat bij een gelletje, een triatleet wel. Voor wielerprofs is het onontbeerlijk, maar ook de liefhebber heeft baat bij gelletjes. Het is de makkelijkste manier om snel de energiereserves aan te vullen.”