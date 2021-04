Na het fantastische voorjaar: waar wil Wout van Aert deze zomer scoren?

Wielrennen Mas grijpt de macht in Ronde van Valencia en wint eerste keer in shirt van Movistar

16 april Enric Mas heeft de macht gegrepen in de Ronde van Valencia. De Spanjaard van Movistar haalde het op Punto de la Reina in een sprintje bergop van Lafay en Gesbert. Mertz werd eerste Belg op de zesde plaats, Mas neemt de leiderstrui over van Scotson.