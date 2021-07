Na Groenewegen wint ook Jakobsen voor het eerst sinds horrorcrash: “Dat ik kan sprinten en winnen is een hele opluchting”

Oorspronkelijk stond vandaag een heuveletappe tussen Verviers en Hervé gepland in de Ronde van Wallonië, maar die kon door het noodweer niet doorgaan. De vijfdaagse rittenkoers week daarom uit naar het Circuit van Zolder. Daar reed het peloton vandaag zo'n 30 rondjes rond de racebaan, goed voor 120 kilometer.

Uiteindelijk haalde Fabio Jakobsen het na een razendsnelle koers in de sprint van Fernando Gaviria (UAE) en eerste Belg Amaury Capiot (Arkéa-Samsic). Ook Piet Allegaert (4e, Cofidis) en Sébastien Grignard (9e, Lotto Soudal) eindigden in de top tien.

Voor de Nederlander is het zijn eerste zege na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen vorig jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jakobsen erg emotioneel reageerde op die triomf. “Dit betekent het einde van mijn revalidatie”, zegt hij in een eerste reactie in een filmpje van Deceuninck-Quick.Step. “Ik denk dat ik kan stellen dat ik terug ben, en ik kijk ernaar uit om meer ritten te winnen.”

Op de website van zijn team bedankt hij enkele belangrijke personen: “Mijn vriendin, mijn familie, de dokters en het team - zonder hen zou dit niet mogelijk zijn geweest. Dit is ook hun overwinning. Ik ben zo blij dat ik in dit team zit en er ook in de toekomst deel van zal uitmaken. Samen hebben we gewerkt aan mijn comeback en dat heeft goed uitgepakt.”

Jakobsen blikt ook nog even terug op zijn revalidatie: “Het is best een lange comeback geweest. Hier vandaag staan na die crash is dan ook emotioneel voor mij, vooral omdat mijn familie hier is en ze mij konden zien doen wat ik graag doe, en de overwinning pakken. De afgelopen maanden zette ik stap na stap, kreeg ik soms tegenslag, maar bleef ik vechten en in mezelf geloven. Dat ik nu kan sprinten en winnen is een hele opluchting voor mij.”

Dylan Groenewegen, de boeman bij Jakobsens crash in de Ronde van Polen, spurtte vandaag niet mee. Maar de renner van Jumbo-Visma blijft wel leider in het klassement, zij het met dezelfde tijd als Jakobsen. Quinten Hermans is de eerste Belg in het algemeen klassement op een vijfde plaats. Morgen staat de derde etappe in deze Ronde van Wallonië op het programma. Het wordt een rit over 179,9 kilometer tussen Plombières en Erezée.

