Na Groenewegen wint ook Fabio Jakobsen in Ronde van Wallonië voor het eerst sinds horrocrash: “Dit is het einde van mijn revalidatie”

Wielrennen KOERS KORT. Tim Wellens maakt zijn wederoptre­den in de Ronde van Wallonië - Vanmarcke opnieuw derde in Settimana Ciclistica Italiana

18 juli Tim Wellens viert vanaf dinsdag zijn wederoptreden in het wielerpeloton. De dertigjarige Limburger start in de Ronde van Wallonië (2.Pro), de rittenkoers die hij in 2018 op zijn naam wist te schrijven. Wellens sukkelde vorige maand met de gezondheid en was niet in staat voldoende diep te gaan tijden zware inspanningen. Daarom gaf hij forfait voor het BK en de Tour. De Dauphiné was zijn laatste wedstrijd.