Na Ganna straks ook Van Aert en Küng? Hoe een hoop reservefietsen op een volgwagen een onmiskenbaar voordeel geven

WielrennenToch maar weer in de gaten houden vandaag in de tijdrit van Parijs-Nice: hoeveel fietsen staan er op het dak van de volgwagen bij favorieten op de eind- en dagzege? Het lijkt vreemd, maar tien reservefietsen op een achteropliggende auto maken aerodynamisch gezien een kleine wereld van verschil.

Het was ex-sprintloods Greg Henderson (45) die de kat de bel aan bond met één welgemikte retweet na de tijdritzege van wereldkampioen Filippo Ganna in Tirreno-Adriatico. Alistair Rutherford - een vrij onbekende ex-renner uit Groot-Brittannië - had opgemerkt dat er een stuk of tien reservefietsen op het dak van de Ineos-volgwagen stonden. Een volgwagen die dan ook nog eens bijna aan het achterwiel van Ganna kleefde.

“Ze moeten Filippo Ganna wel héél graag zien bij Ineos. Bij tijdritten laten ze hem klaarblijkelijk de keuze tussen tien fietsen, mocht hij er eentje nodig hebben in een andere kleur of maat. Of konden ze in de ploegwagen snel genoeg aan de meet zijn om een dartwedstrijdje te beginnen of zo? Het zal toch niets met aerodynamica te maken hebben, zeker?”

Quote Als je een vrachtwa­gen kan overtuigen om achter je te rijden bij het fietsen - iets wat zeker niet veilig te noemen is - dan gaat je dat een enorme boost geven Professor aerodynamica Bert Blocken

Greg Henderson retweette de post van Rutherford en gaf het meteen een groter platform. De Australische Performance Manager van Israel-Premier Tech voegde er nog aan toe dat ze voor Alex Dowsett in het vervolg de teambus zullen gebruiken om de renner vooruit te stuwen. Henderson heeft gelijk, de kort achteropzittende volgwagen met vele reservefietsen geeft een onmiskenbaar aerodynamisch voordeel.

Alles heeft te maken met overdruk die gecreëerd wordt door een object wanneer dat zich in een luchtstroom verplaatst. Dat renners een aerodynamisch voordeel hebben door in elkaars slipstream te kruipen om aan de grootste luchtweerstand te ontsnappen, is algemeen bekend. Het omgekeerde geldt ook: een renner die voorop rijdt, profiteert ook een beetje van de overdruk van renner die in zijn wiel hangt.

Volledig scherm Remco Evenepoel met de volgwagen en een hoop reservefietsen van Quick.Step-Alpha Vinyl achter zich. © Photo News

Concreet: een object dat zich verplaatst, heeft invloed op de luchtstroom achter zich, maar ook voor zich. De voordelen van die achterwaartse luchtstroom (slipstream) kennen we, maar nu springt dus ook de voorwaartse luchtstroom van een bewegend object (overdruk) in het oog. Renners en ploegleiders weten het al jaren en het is ook al even wetenschappelijk bewezen.

Professor aerodynamica Bert Blocken van de Technische Universiteit Eindhoven en de KU Leuven becijferde dat een renner die met iemand anders in het wiel op kop rijdt zo’n 3 procent voordeel heeft ten opzichte van een renner die alleen fietst. Het principe wordt in onderstaand filmpje haarfijn uitgelegd vanaf minuut 9:30. “Het effect is er en het wordt groter naarmate het object dat achter een renner rijdt groter is”, aldus Blocken.

VIDEO: Professor aerodynamica Bert Blocken legt het principe van overdruk uit (9:30 - 10:10)

“Denk aan een volgwagen. Als je een vrachtwagen kan overtuigen om achter je te rijden bij het fietsen - iets wat zeker niet veilig te noemen is - dan gaat je dat een enorme boost geven. Letterlijk, omdat die enorme overdruk je vooruit duwt”, vertelt Blocken. Het principe wordt ook in onderstaand filmpje (zie de tweet van Cycling Struggle) aangetoond. Daarbij nadert een volgwagen telkens kort op een tijdrijder om hem die boost te geven.

De vele reservefietsen op de volgwagens van tijdrijders staan er dus niet zomaar. Ze zijn er niet om te anticiperen op 6 valpartijen en 3 mechanische defecten, maar wel om de overdruk groter te maken. Hoe dichter de volgwagen ook bij de renner rijdt, hoe groter de overdruk. Afhankelijk van de lengte van de tijdrit en de afstand van de renner tot de volgwagen met al die reservefietsen op kan de tijdwinst ferm oplopen, tot wel een dikke minuut.

Concrete reglementering is er (voorlopig) niet door de wereldwielerbond UCI. Niet alleen Filippo Ganna en Ineos-Grenadiers, maar ook andere teams doen het en dat al jaren. Straks zullen we het fenomeen dus opnieuw zien in de tijdrit van Parijs-Nice. Toch maar even het aantal fietsen tellen op het dak van de volgwagen bij Van Aert, Bissegger, Roglic en Küng. Het verschil zit mogelijk in die ene reservefiets.

Volledig scherm Zoals het hoort: de volgwagen van UAE-Team Emirates met (amper) twee fietsen op het dak rijdend op ruime afstand van Brandon McNulty. © Photo News

