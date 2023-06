Na Evenepoel zet ook Cian Uijtdebroeks de stap naar wereldtop in het rondewerk: “Ook ik droom van een glansrol in Tour, Giro en Vuelta”

Lotte Kopecky kan toch blijven dromen van olympische ploegkoers in Parijs

Goed nieuws voor Lotte Kopecky. Haar olympische droom in de ploegkoers blijft nog steeds intact. De punten die ze samen met Shari Bossuyt pakte tijdens de wereldbeker in het Canadese Milton lijken na de afwijkende test van Bossuyt op Letrozole Metabolite toch niet verloren. Of Kopecky op het komende WK de ploegkoers zal rijden - zonder Bossuyt - is nog niet beslist.