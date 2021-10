Na Evenepoel wil ook Lefevere focus weer op de koers, na hetze van deze week: "Uiteindelijk heeft iemand van mijn ploeg gewonnen, de rest interesseert me niet”

Wielrennen Case closed voor Patrick Lefevere. De wereldkampioen rijdt ook volgend jaar in zijn team rond, en dát is wat telt na alle WK-heisa. Morgen wil Deceuninck-Quick.Step in Parijs-Roubaix de zegeteller nog wat aandikken. “We moeten erover waken dat we de wedstrijd nooit uit handen geven.”

Van de laatste 25 edities van Parijs-Roubaix won Deceuninck-Quick.Step er 13. De kans is groot dat ze ook morgen een belangrijke rol spelen, al wordt het met de voorspelde regen een speciale Helleklassieker. “Het is anders. Opletten geblazen”, vertelt manager Patrick Lefevere bij VTM Nieuws. “Dat zagen we vandaag ook bij de vrouweneditie - waarin het niet zo nat was als het morgen zal zijn. Het wordt zaak om het gevaar te ontwijken.”

The Wolfpack levert met onder anderen Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar een ijzersterke selectie af. “Maar het is alleen als je denkt dat je niet kán verliezen, dat je verliest. We moeten waken dat we de koers nooit uit handen geven. Of nog beter: ervoor zorgen dat de andere achter ons koersen. Niet omgekeerd.”

Volledig scherm Patrick Lefevere. © VTM Nieuws

Evenepoel had contact met Van Aert

Er werd de laatste week veel nagepraat en gediscussieerd over het WK wielrennen. Lefevere zei eerder dat de tactiek van de Belgen in de kaart speelde van wereldkampioen Julian Alaphilippe. Remco Evenepoel sprak in Extra Time Koers van een gemiste kans. “Ik heb niet veel zin om daar nog op terug te komen”, zegt Lefevere. “Het is een afgesloten hoofdstuk. Iemand van mijn ploeg heeft gewonnen. De rest interesseert me niet. Of er fouten zijn gemaakt? Had Wout (van Aert, red.) gewonnen werden alle foutjes onder het tapijt geveegd - zoals dat altijd gaat. Nu wint hij niet, dus wordt er in België en in Vlaanderen gezocht waarom hij niet gewonnen heeft.”

In een gesprek met Het Nieuwsblad kwam Evenepoel na zijn vijfde plaats in de Giro dell’Emilia eveneens terug op het tumult. “Ik verschoot toch wel van de heisa van afgelopen week, want ik heb het allemaal niet slecht bedoeld. Het was gewoon mijn buikgevoel. Mijn reactie was misschien wat te negatief. Ik heb met Wout al contact gehad via WhatsApp. We hebben besloten om ons nog even te focussen op onze eigen wedstrijden en dan gingen we er nog eens over babbelen. Maar we zijn wel volwassen genoeg om het uit te praten.”

Volledig scherm Evenepoel en Van Aert. © BELGA