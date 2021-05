Na de geweldige solo van Van Moer in de Dauphiné: deze 27 Belgische talenten staan klaar om de wielerhemel te bestormen

WielrennenBrent Van Moer (23) verbaasde vandaag iedereen met een gewéldige solo in de Dauphiné . Begin deze maand werd Ilan Van Wilder (21) vierde tussen de wereldtop tijdrijden in de Ronde van Romandië, Cian Uijtdebroeks (18) won gisteren met overmacht de juniorenkoers Classique des Alpes, Jordi Meeus (22) haalde een etappe in de Ronde van Hongarije binnen,... Hoeft het nog gezegd dat ons land zowel bij de jongens als de meisjes in ongelofelijke weelde baadt? En er staan nog meer talenten te trappelen: in onze vijfdelige Next Gen-reeks stellen we de 27 grootste Belgische koerstalenten aan u voor. Hieronder alvast een overzicht.

Aflevering 1: Deze beloften staan klaar om door te breken

Beginnen deed onze Next Gen Koers-reeks met de meest talentvolle jeugdrenners. Velen onder hen kunnen zich dezer dagen amper tonen door een gebrek aan wedstrijden. Waar het coronavirus roet in het eten gooit, zochten wij een weg om de meest talentrijke junioren en beloften in de schijnwerpers te zetten. De blikvanger was Cian Uijtdebroeks. Onze 18-jarige landgenoot maakte naam door vorig jaar met overmacht Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen én door de klimtijden van Remco Evenepoel in Spanje te verbeteren. Uijtdebroeks rijdt dit jaar nog als tweedejaarsjunior bij Team Auto Eder, volgend jaar wordt hij prof bij BORA-hansgrohe. Verder namen we met de talentvolle Arnaud De Lie, Ramses De Bruyne en Lars Van Ryckeghem een drietal uit van de U23-talentenfabriek van Kurt Van de Wouwer bij Lotto Soudal onder de loep. Ook Dries De Pooter (SEG Racing) en Gianluca Pollefliet (Acrog-Tormans) passeerden met aandacht de revue.

VIDEO: Cian Uijtdebroeks: “Tijdrijden en klimmen zijn mijn beste kwaliteiten”

Volledig scherm Arnaud De Lie. © BELGA

Aflevering 2: De Belgische klimmers van de toekomst

We hebben er een lange periode op moeten wachten, maar plots lijkt het klimgeweld maar blijvend uit de lucht te vallen. In navolging van Remco Evenepoel staan nogal wat neoprofs klaar om zich te tonen in het werk bergop. Van Mauri Vansevenant hebben we het laatste nog niet gezien bij Deceuninck-Quick.Step, ook Ilan Van Wilder (Team DSM) reed vorig seizoen al bij de profs. Henri Vandenabeele, Maxim Van Gils, Victor Verschaeve, Sylvain Moniquet en Xandres Vervloesem zijn bij de elite nog ongeschreven bladen, maar in de beloftencategorie lieten ze stuk voor stuk zien in binnen- en buitenland bij de betere renners bergop te horen. “We mogen al die jongens niet te veel druk op leggen. Het zijn niet allemaal supertalenten als Evenepoel of Uijtdebroeks”, zegt Kurt Van de Wouwer over hen. “Het valt af te wachten hoe jongens als Maxim Van Gils zich na drie jaar bij de beloften zullen ontwikkelen als profcoureur.”

VIDEO: Henri Vandenabeele: “Mijn kwaliteiten liggen duidelijk in het rondewerk en dan specifiek in het klimmen”

Volledig scherm Mauri Vansevenant aan het werk in dienst van Davide Ballerini in de Ster van Bessèges. © PRESSE SPORTS

Aflevering 3: De klassieke renners van morgen

Tom Boonen, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet... Ook zij begonnen ooit helemaal onderaan de ladder. Bij de neoprofs anno 2021 ook enkele renners met potentieel om (al dan niet gedeeltelijk) in hun voetsporen te treden. Florian Vermeersch liet vorig najaar al visitekaartjes van zijn talent na in onder meer Gent-Wevelgem. Met Rune Herregodts, Ward Vanhoof en Ruben Apers beschikken ze ook bij Sport Vlaanderen-Baloise over enkele nieuwe namen die we in de toekomst misschien eens vooraan kunnen zien in het eendagswerk. Aan Apers kleeft bovendien een uitzonderlijk aangrijpend verhaal. Onze landgenoot ontsnapte in 2019 in Dottignies aan de dood bij een aanrijding, later op het jaar verloor hij zijn boezemvriend Bjorg Lambrecht. Alleen daarom al hopen we dat deze lichting klassieke renners het kan maken. Tot slot is het ook uitkijken hoe Brent Van Moer zich van tijdrijder omschoolt tot ééndagscoureur.

VIDEO: Florian Vermeersch: van Belgisch kampioen veldrijden tot Belgisch kampioen op de weg

Volledig scherm Ward Vanhoof met zijn neef: Stig Broeckx. © BELGA

Aflevering 4: de aanstormende spurtbommen

Op Tim Merlier en Jens Debusschere na is het voor ons land wat mager geweest de voorbije jaren in de massasprints. Jasper Philipsen is de coming man, maar in zijn rug zit er nog wat sprintgeweld aan te komen. Zo liet Jordi Meeus in zijn eerste wedstrijd als prof meteen een ereplaats noteren in de Ster van Bessèges. Verder zijn ook pistiers Fabio Vanden Bossche en Gerben Thijssen veelbelovend in het snellere werk op de weg. Die laatste sprinte in de Vuelta van vorig jaar zelfs na diskwalificatie van Sam Bennett naar een tweede plaats in de Vuelta. Arne Marit en Jens Reynders van Sport Vlaanderen-Baloise vervolledigen ons vijftal sprinters om in de gaten te houden.

VIDEO: Jordi Meeus: “Ik doe al sinds mijn 11de aan wielrennen”

Volledig scherm Gerben Thijssen. © Photo News

Aflevering 5: De koers-meisjes van de toekomst

Nu Jolien D’Hoore haar laatste jaar als profrenster in gaat en Lotte Kopecky straks de enige vaandeldraagster wordt van het vrouwenwielrennen op de weg was het ook nuttig om te kijken wat er bij de meisjes zit aan te komen. Shari Bossuyt kon zich op het BK vorig jaar in Anzegem bijna meten met D’Hoore en Kopecky door naar een derde plaats te rijden bij de profs - bij de beloften won ze het pleit. Verder valt uiteraard Julie De Wilde op. Op het WK in Yorkshire in 2019 haalde ze zilver bij de meisjes junioren. Ondertussen leeft ze zich ook uit in het veld en op de piste. In die laatste discipline blinken Marith Vanhove en Katrijn De Clercq uit. Kunnen zij in de toekomst de rol overnemen van D’Hoore en Kopecky in de koppelkoers? Hun gouden medaille op het EK bij de meisjes-junioren doet in elk geval het beste verhopen.

VIDEO: Shari Bossuyt: “Ik vergelijk mezelf met het type renster dat Chantal van den Broek-Blaak is”

Volledig scherm Julie De Wilde, het vrouwelijke equivalent van Mathieu van der Poel. © BELGA

Alle namen op een rij:

JUNIOREN/BELOFTEN

Cian Uijtdebroeks (18 jaar, Team Auto Eder/BORA-hansgrohe)

Arnaud De Lie (18 jaar, Lotto Soudal U23)

Dries De Pooter (18 jaar, SEG Racing Academy)

Lars Van Ryckeghem (18 jaar, Lotto Soudal U23)

Gianluca Pollefliet (18 jaar, Acrog Tormans)

Ramses De Bruyne (18 jaar, Lotto Soudal U23)

KLIMMERS

Mauri Vansevenant (21 jaar, Deceuninck-Quick.Step)

Henri Vandenabeele (20 jaar, Team DSM)

Maxim Van Gils (22 jaar, Lotto Soudal)

Xandres Vervloesem (20 jaar, Lotto Soudal)

Ilan Van Wilder (20 jaar, Team DSM)

Sylvain Moniquet (23 jaar, Lotto Soudal)

Viktor Verschaeve (21 jaar, Lotto Soudal)

KLASSIEKE RENNERS

Florian Vermeersch (21 jaar, Lotto Soudal)

Ruben Apers (22 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Brent Van Moer (23 jaar, Lotto Soudal)

Rune Herregodts (22 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Ward Vanhoof (21 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

SPRINTERS

Jordi Meeus (22 jaar, BORA-hansgrohe)

Fabio Vanden Bossche (20 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Gerben Thijssen (22 jaar, Lotto-Soudal)

Jens Reynders (22 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

Arne Marit (22 jaar, Sport Vlaanderen-Baloise)

VROUWEN

Shari Bossuyt (20 jaar, NXTG Racing)

Julie De Wilde (18 jaar, IKO-Crelan)

Marith Vanhove (17 jaar, WV Schijndel Women Cycling)

Katrijn De Clercq (19 jaar, Van Assche - Veloloft CT)