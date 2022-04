Na de dropper post van Mohoric pakt ook Team DSM in Roubaix uit met nieuw snufje: “Revolutionair voor de koers”

WielrennenHerinnert u zich nog de dropper post die er mee voor zorgde dat Matej Mohoric in de afdaling van de Poggio iedereen kon afschudden en zo Milaan-Sanremo wist te winnen? Wel, ook Team DSM probeert komende zondag de concurrentie te slim af te zijn met een nieuw snufje. John Degenkolb en co rijden dan voor het eerst met de Scope Atmoz, een apparaat dat de renners toelaat om de bandendruk al fietsend te laten variëren.

Parijs-Roubaix is door de vele kasseien een speciale koers, waarin naast de benen ook het materiaal van de renners een cruciale rol speelt. Vooral de bandendruk is cruciaal, maar ook erg moeilijk om te bepalen. Op kasseien verkiezen renners namelijk een lagere bandendruk - die varieert tussen 4,5 en 5,5 bar - om vlotter en met meer grip over de stroken te rijden. Klinkt logisch, maar in Parijs-Roubaix krioelt het natuurlijk ook van de vlakke tussenstroken over asfalt, waar een te lage bandendruk nefast kan zijn. Op die delen van het parcours zouden de coureurs het liefst met een bandendruk rond 7 bar rijden, om zo meer snelheid te kunnen maken. Daar de ideale balans tussen vinden is voor de renners en mecaniciens dan ook dé uitdaging.

Het Nederlandse wielenbedrijf Scope heeft voor dat dilemma een oplossing gevonden: de Scope Atmoz, een apparaat dat de renner toelaat om tijdens de koers de bandendruk al fietsend naar believen te veranderen. Het toestel werkt via een luchtreservoir in de naaf van het voorwiel, dat via mechanismen verbonden is met twee knoppen aan het stuur. Zo kunnen de renners eenvoudig lucht bijpompen of juist lucht uitlaten. Bovendien valt de bandendruk af te lezen op de fietscomputer.

Volledig scherm De Scope Atmoz. © Scope Cycling

Niet goedkoop

Op de website spreekt Scope van een “revolutionair product voor de koers”. “De Scope Atmoz vermindert de rolweerstand met 30 Watt en zorgt voor meer comfort en veiligheid in slechte weersomstandigheden.” Heeft het product dan helemaal geen nadelen? Wel, het zorgt natuurlijk wel voor wat extra gewicht en daarnaast is de Scope Atmoz met 3.998 euro ook niet bepaald goedkoop - al is dat voor profs natuurlijk niet zo'n groot probleem, eerder voor de recreatieve fietser.

Net als de dropper post van Matej Mohoric in Milaan-Sanremo heeft ook de Scope Atmoz goedkeuring gekregen van de UCI - dat maakte de Internationale Wielerunie gisteren bekend. “Het systeem verandert niets aan de structurele integriteit van het wiel en bevat ook geen bewegende onderdelen", klonk het.

