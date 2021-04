Na de controverse over social media-posts van Pidcock: “Tom is tweede, het hoofdstuk is gesloten”

WielrennenOp zijn Instagram stond het zo: “Vol gas naar #flechewallone, een verkeerd geplaatste fotofinish is niet nodig.” Op Twitter vroeg Tom Pidcock: “Waar is de finishlijn?”

Pidcock werd tweede in de Amstel Gold Race en dat zat hem toch niet lekker. Er was op de sociale media veel te doen over de opstelling van de finishfoto en dat liet ook Tom Pidcock niet koud. Maar even snel als hij zijn berichten postte, haalde hij ze er ook weer af.

“Hij deed dat uit respect voor Wout van Aert”, zegt zijn coach Kurt Bogaerts. “Je kunt een grote winnaar zijn, maar je moet ook groot zijn in het verlies. Ik heb Tom niet gevraagd om zijn posts te verwijderen. Dat heeft hij zelf gedaan. Hij is een jonge gast. Tom is spontaan en dat moet zo blijven.”

Quote Van ama­teur-ex­perts tot ingenieurs. Allemaal hebben ze mij uitgelegd waarom Tom Pidcock de Amstel won. Kurt Bogaerts, coach van Tom Pidcock

De finishfoto van de Amstel ging een eigen leven leiden. Kurt Bogaerts weet niet waarom. “Na afloop van de wedstrijd ben ik met ploegleider Gabriel Rasch de finishfoto gaan bekijken. Voor ons was het duidelijk dat Tom tweede was. Daar is het hoofdstuk gesloten.”

Ook Bogaerts werd overstelpt met mails, zegt hij: “Van amateur-experts tot ingenieurs. Allemaal hebben ze mij uitgelegd waarom Tom Pidcock de Amstel won. Je kunt het resultaat dan aanvechten. Maar wat vecht je aan? Dan moet je een status maken van de apparatuur. En dat kan niet meer. Dan kijken we liever naar de volgende wedstrijd.”

Waalse Pijl

Dat is de Waalse Pijl, die Pidcock voor het eerst rijdt, maar waar hij toch bij de favorieten is. Bogaerts: “Tom voelt zich goed. De Muur van Hoei ligt drie keer in het parcours. Dat is genoeg om de klim goed aan te voelen. Tegen experten als Valverde en Alaphilippe is timing in de slotklim cruciaal.”

De originele Instagram-post van Tom Pidcock:

Volledig scherm © Josselin Riou

Lees ook: Pidcock steekt tot twee keer toe de draak met fotofinish van Amstel Gold Race

Volledig scherm © EPA