Na Campenaerts trekken nog vier andere werkloze profs met naam en faam aan alarmbel: “Elke dag zonder nieuws is er één te veel”

Dimitri Claeys (Cofidis, 33): twee keer top 10 in de Ronde van Vlaanderen (9de in 2016, 6de in 2020)

“Het ziet er niet goed uit. Elke dag die voorbijgaat zonder nieuws is er één te veel. En verkleint de kans dat ik volgend jaar nog prof ben. Vóór de oktoberklassiekers kreeg ik al het gevoel: dit wordt moeilijk. Cofidis liet me weten dat ik niet kon blijven. De ploeg geeft voorrang aan het versterken van zijn rondekern rond uitblinker Guillaume Martin en zoekt oplossingen voor een beter rendement van sprinters Viviani en Laporte, die onder de verwachtingen bleven. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de klassieke groep. En dus van mij. Na mijn sterke slotrit in de BinckBank Tour en die ereplaats in de Ronde leefde de hoop wel opnieuw bij me op. ‘Misschien komt het toch nog goed.’ Ik maakte volop plannen voor de winter. Maar het dreigt me nu als zand door de vingers te glippen. Veel ploegen waarin ik mezelf zie koersen, zitten vol, er verdwijnen er een paar, andere krimpen hun budget in. We zijn al november. Ik vrees dat het te laat is. Jammer, zou het zijn. Want ik ben hier nog niet mee klaar. Ik ben geen Van Aert of Van der Poel. En ook dááronder zijn er veel betere renners dan ik. Maar in het klassieke werk kan ik nog perfect mijn ding doen.”

Volledig scherm Claeys - hier tussen Lampaert en Kristoff in - werd tijdens de laatste Ronde van Vlaanderen nog zesde. © Photo News

Stijn Vandenbergh (AG2R-La Mondiale, 36): tweevoudig ‘Kristallen Zweetdruppel’, 7 keer top 10 in Vlaams voorjaar

“De interesse die een paar ploegen in me hadden, is uitgedoofd. Er beweegt niets meer. AG2R zit vol, dat maakte de ploeg een paar maanden geleden al duidelijk. Ze kunnen ook geen klassieke renners blíjven aantrekken om vervolgens te moeten vaststellen: ‘Oei, het is wringen om ze een plekje te bieden.’ Nergens lijkt veel budget voorhanden. Dus dacht ik in een eerste vlaag: ‘Ik stop.’ Maar de coronacrisis deed me inzien hoe mooi deze job is en hoeveel plezier ik nog beleef aan het fietsen.”

“Het virus zorgde ervoor dat er geen deftig voorjaar kwam en ik me dus niet echt heb kunnen uitleven. Dat zou ik toch graag nog eens doen. Al was het maar voor een half seizoen, één klassieke lente waarin ik nog één keer Parijs-Roubaix kan rijden, de koers die me het best ligt. Dat zou al mooi zijn. Ik geef het nog twee, drie weken de tijd. Wordt het niks, zal ik niet in een hoekje zitten wenen. Daarvoor is mijn carrière te ‘schoon’ geweest. Ik heb mijn leeftijd tegen, besef ik. (grijnst) Beter word ik niet meer. Voor jonge renners met groeimarge of beloften die zich afgeremd zien in hun overstap is het veel erger.”

Volledig scherm Stijn Vandenbergh tijdens de Ronde van Vlaanderen. © Photo News

Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team, 29): destijds ingehaald als toptalent, winnaar Driedaagse De Panne-Koksijde 2014

“Ik hervat vandaag de training zonder te weten of ik volgend jaar nog een ploeg heb. Ambetant. Het bezorgt me slapeloze nachten, maakt me nerveus. Dat CCC ermee stopt, is uiteraard een streep door de rekening. Maar na een seizoen puur knechten voor Van Avermaet in 2019 heb ik me dit k**jaar ook niet echt kunnen ‘verkopen’ aan andere teams. We reden hoofdzakelijk grote wedstrijden, waardoor ik soms gedoemd was tot drie, vier weken trainen en nooit voluit kon koersen. Gebeurde dat wel, dan was het onder immense prestatiedruk. Benauwend, om ‘zot van te komen’. Ik doe dit nog heel graag, heb totaal geen zin om te stoppen. Het doel is om zeker nog door te gaan tot mijn 35ste, 36ste. Maar de ploegen zitten vol en zetten er budgettair de knip op. Misschien wachten ze, tot de marktprijzen drukken. Alles wat uit de bus komt is goed. Desnoods teken ik pas in januari, zoals Bakelants vorig jaar. Want ik mag er niet aan denken wat ik zou moeten doen mocht het niet meer lukken.”

Volledig scherm Guillaume Van Keirsbulck. © Photo News

Julien Vermote (Cofidis, 31): jarenlang meesterknecht van onder meer Mark Cavendish en Marcel Kittel

“Er beweegt niet zo veel meer, heb ik de indruk. Mondjesmaat, af en toe. Maar als je ziet dat zelfs de meeste renners van NTT en CCC al onderdak zijn... Er is sprake van ‘overaanbod’. Dan is het niet ideaal om in een moeilijk jaar zoals dit op de markt te belanden. (zucht) Kijk, zo rap kan het dus gaan, hé. Ik zou het jammer vinden om te moeten stoppen. Ik fiets nog graag, liever dan ooit zelfs. Ik ben er van overtuigd dat ik nog kwaliteit te bieden heb en voor gelijk welke kopman, zowel een sprinters-, klassiek als klimmerstype, mijn ding kan doen. Ik blijf positief denken, hoop alsnog op goed nieuws. En stel me vooral niet kieskeurig op. Zolang ik in 2021 nog een mooi programma kan afwerken, is het goed.”

Volledig scherm Julien Vermote. © BELGA

Wél perspectief voor Sander Armée (Lotto-Soudal, 34): drie jaar geleden nog ritwinnaar en beste Belg (19de) in de Vuelta

“Vervelend, dat het zo lang duurt. Dat kan ik wel zeggen. Normaal krijg je in juli, augustus zekerheid en kan je volop plannen beginnen maken. Maar Covid-19 heeft overmijdelijk zijn weerslag op de transfermarkt. Ik moet gewoon omgaan met de omstandigheden. En geduld oefenen, zonder een deadline te stellen. Lotto-Soudal heeft me alvast geen negatief signaal gegeven. De boodschap is tot nu toe altijd geweest dat er nog wel plaats voor me is. Maar dat ik even moest wachten. Ik rijd er al zeven jaar, ze kennen mijn waarde. Die blijft intact. Ik won dit jaar een rit in de Ronde van Poitou-Charentes en ook in de Giro zat er een etappezege in. Maar vooral: ik voel me fysiek nog heel goed en ben nog supergemotiveerd.”

Volledig scherm Sander Armée tijdens de Giro. © BELGA

