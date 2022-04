Na alweer een krachttoer: is Dylan Teuns straks enkel nog haalbaar voor de rijkste ploegen uit het peloton?

De tiende Belgische WorldTour-zege van dit seizoen was misschien de meest prangende. Op de streep kon Dylan Teuns nog net zijn voorwiel voorbij dat van de ontsnapte Rohan Dennis duwen. Het zegegebaar kon pas wanneer de buit reeds binnen was. “Ik was van plan mijn move op de slotklim pas veel later in te zetten, maar de aanval van Rohan was gevaarlijk. Ik moest mijn sprint toen al inzetten om aan zijn achterwiel te geraken. Gelukkig lag de streep niet tien meter vroeger”, zegt Teuns, die een verlengstuk breit aan zijn reeds magistraal voorjaar.

Leg tegenwoordig een aankomst op een heuvel en Teuns kletst iedereen uit het wiel. Na de Muur van Hoei lukte het ook op het muurtje van Romont. “Na mijn zege in de Waalse Pijl bulk ik van het vertrouwen. Ik wist dat deze aankomst mij lag”, zegt Teuns, die in Luik-Bastenaken-Luik ook al de sterkste was op de Roche-aux-Faucons, maar toen was Remco Evenepoel al ribbedebie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amper twee dagen na zijn zesde plaats in Luik moest Teuns al starten in Romandië. Geen cadeau, maar hij was niet alleen. Ook Quinten Hermans – tweede in Luik – had prijs: “Ik heb zondagavond niet kunnen vieren. Zelfs een goed glas wijn zat er niet in. Meteen na de persconferentie moest ik de bus op voor een rit van drie uur richting een hotel langs de autosnelweg om maandag de resterende kilometers af te leggen”, aldus Hermans, die als vijfde eindigde.

Met Marc Hirschi (3de) en Aleksandr Vlasov (4de) stonden er in de top vijf nog twee jongens uit de top 15 van Luik. Dat hadden er nog meer kunnen zijn, maar Sergio Higuita was op elf kilometer van de streep betrokken bij een val. Daarbij ook Uran, Izagirre en Hayter. Allen mogen ze de eindwinst al op hun buik schrijven.

Een unieke kans voor Teuns? In principe wordt het zaterdag en zondag te lastig, maar in deze vorm valt niks uit te sluiten. “Ik bekijk het dag per dag”, besloot hij met een evergreen. Met Gino Mäder en Damiano Caruso heeft Bahrain-Victorious nog andere ijzers in het vuur.

Volledig scherm © AFP

Israel-Premier Tech?

Morgen en vrijdag krijgt Teuns nog kansen op ritwinst, maar zijn Ronde van Romandië is nu al geslaagd. Net als zijn seizoen. Teuns is einde contract bij Bahrain-Victorious en geniet veel interesse. Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto-Soudal zijn kandidaat, maar die eerste ploeg focust eerst op de salarisverhoging van Biniam Girmay en zal ook diep in de portefeuille moeten tasten om Hermans een valabele verlenging te kunnen aanbieden. Er zijn immers kapers op de kust.

Bij Lotto-Soudal zien ze de winning streak van Teuns met lede ogen aan. Zijn marktwaarde wordt steeds hoger. Zo hoog dat Teuns misschien enkel haalbaar wordt voor de rijkste ploegen - de UAE’s, Jumbo-Visma’s en INEOS’en van deze wereld. Ook voor hen wordt het geen sinecure. Bij Ineos-Grenadiers hebben ze al een effort moeten doen om de hoge looneisen van Tom Pidcock in te willigen. De Britten moeten besparen, want de bomen groeien er niet langer tot aan de hemel. Richard Carapaz, Adam Yates en Ethan Hayter zijn einde contract, maar zullen door het gekrompen budget niet alle drie kunnen blijven aan hun huidige prijs.

Misschien wordt Israël-Premier Tech wel de grootste gegadigde. Het duo Woods-Fuglsang bleek in de Ardennen niet bij machte om mee te doen voor de zege. Eind dit jaar zijn er maar liefst twintig renners einde contract. Er is plaats voor zes goeie versterkingen. Teuns lijkt een optie, zeker door de aanwezigheid van Rik Verbrugghe. De Sportief Manager van de Israëlische ploeg heeft bij BMC een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Teuns. Waar die ontwikkeling gaat eindigen, durft na dit voorjaar niemand te zeggen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP