Museeuw in HLN SPORTCAST: “Van Avermaet is nog een échte Flandrien. De Ronde hoort op zijn palmares”

wielrennen Lotte Kopecky sprint naar overwin­ning in GP Samyn

2 maart Lotte Kopecky heeft de GP Samyn gewonnen. De Belgische kampioene maakte het glansrijk af in de sprint van een elitegroepje. Voor Kopecky is het de eerste zege van het seizoen. Jolien D’Hoore had pech in de laatste drie kilometers en kon niet meesprinten.