Movistar-renner Ivan Sosa gewond aan gezicht nadat vrachtwagenchauffeur hem toetakelt met revolver

Sosa was in eigen land aan het trainen toen hij het aan de stok kreeg met een vrachtwagenchauffeur die hem in het nauw dreef, zo schrijft het Colombiaanse ‘El Tiempo’ op basis van een getuigenis van een persoon uit de omgeving van de renner. De ruzie escaleerde, waarop de bestuurder verschillende keren in de lucht zou hebben geschoten met een revolver. Uiteindelijk kreeg Sosa ook enkele klappen in het gezicht met het handvat van het vuurwapen.

Op Twitter circuleert een foto (zie onderaan) - afkomstig van Antonio Sosa, vader van - waarop te zien is hoe de renner zwaar gehavend is aan de kin. Na het incident kreeg hij verzorging in het ziekenhuis van Fusagasugá. “Ivan is bij bewustzijn en stelt het goed", aldus de kennis van Sosa. “Hij is enkel geraakt aan de kin.” Meer details over het voorval zijn voorlopig niet bekend.

Sosa is geen kleine naam in het peloton. De 25-jarige Colombiaan won in zijn carrière onder meer twee keer de Ronde van Burgos en één keer de Ronde van de Provence. Tussen 2019 en 2021 reed hij drie seizoenen voor Ineos Grenadiers, straks begint hij aan z'n tweede seizoen in dienst van Movistar.

Volledig scherm © Antonio Sosa