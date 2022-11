Movistar haalt Jürgen Roelandts aan boord als ploegleider

“Mijn laatste ploeg als prof was het Movistar Team, en ook al waren mijn resultaten niet de beste van mijn carrière door enkele blessures en pech, hield ik echt van de sfeer, was ik altijd een fan van deze organisatie”, aldus Roelandts in de mededeling. “Ik hoop dat ik iets aan hen kan teruggeven.”

De snelle Vlaams-Brabander werd in 2008 Belgisch kampioen op de weg en boekte daarmee zijn grootste succes. Hij haalde ook het podium van de Ronde van Vlaanderen (derde in 2013), Milaan-Sanremo (derde in 2016) en E3 Harelbeke (tweede in 2011). Op het WK in Kopenhagen in 2011, waar Cavendish naar de titel sprintte, werd Roelandts vijfde. Een jaar later finishte hij op de Olympische Spelen in Londen als zevende.