Moscon slaat opnieuw toe in de Tour of the Alps

WielrennenGianni Moscon heeft de derde etappe in de Tour of the Alps gewonnen. De 27-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers won twee dagen geleden ook al de openingsetappe in deze Italiaanse rittenkoers. Simon Yates kwam niet in de problemen en blijft leider.

Na de machtsontplooiing van Simon Yates gisteren stond vandaag opnieuw een lastige etappe op het menu. Het was een rit met enkele stevige beklimmingen, maar het zwaartepunt lag meer in het begin van de etappe. De laatste 50 kilometer waren op de Tarsch-beklimming na dalend of vlak.

Een kopgroep van vijftien man sterk trok in het offensief. De winnaar van de openingsetappe Gianni Moscon was van de partij. Naast Moscon waren ook onder andere Tejay Van Garderen, Luis León Sánchez, Alessandro De Marchi en Matteo Fabbro aanwezig. In het peloton ging de tweede van de stand Pavel Sivakov hard tegen het asfalt, maar gelukkig voor hem valt de schade mee en verloor hij geen tijd.

Op de laatste beklimming van de dag reden de Italianen Moscon en Fabbro weg uit de kopgroep. Storer en Großschartner kwamen even later aansluiten. Met vier trokken ze naar de streep. In de sprint was Moscon duidelijk de snelste. Großschartner werd tweede, Storer eindigde derde. Voor Moscon is het al zijn tweede etappezege deze week. Simon Yates kwam niet in de problemen en blijft leider.

