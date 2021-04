Moscon maakt het zegegebaar in openingsetappe Tour of the Alps

Wie vlakke etappes in de Tour of the Alps verwacht om rustig warm te draaien voor de Giro begin volgende maand, komt in deze rittenkoers bedrogen uit. Door het coronavirus kon de Tour of the Alps in 2020 niet doorgaan. De eerste etappe in de Tour of the Alps van dit jaar was op papier direct de minst lastige. De renners reden over een tocht van 140,6 kilometer van Brixen naar Innsbruck. De aankomst was dezelfde als de finish op het WK 2018, gewonnen door het ouderdomsdeken Alejandro Valverde. Op het menu stonden twee beklimmingen, eentje van tweede categorie en eentje van derde categorie.