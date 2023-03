Monumentenzorg bij de groten anders bekeken: Van der Poel doet op zijn manier beter dan Merckx, ook Van Aert en Pogacar historische uitschieters

Dat de besten van het peloton aan Monumentenzorg doen. Voor het eerst dit seizoen krijgen we Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe samen aan de start van een koers. Wat moet dat straks allemaal geven in Milaan-Sanremo ? Tip voor de pronostikeurs die houden van wat scorebordlogica: zaterdagavond staan ze alle vier bijna zeker in de top tien van de uitslag.

Win maar eens een koers. Of rijd eens top tien in één van de vijf wielermonumenten. Sommige ploegen zouden daar alleen al een arm of been voor geven. Eén renner bij de eerste tien krijgen in Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik of Ronde van Lombardije en de koers in kwestie is min of meer geslaagd.

Om in perspectief te plaatsen hoe moeilijk het is om top tien te rijden in een wielermonument wat cijfers. Greg Van Avermaet is in het huidige WorldTour-peloton recordhouder in aantal deelnames. In 54 Monumenten haalde hij 16 keer de eerste tien. Imanol Erviti is op dat lijstje tweede met 51 Monumenten en daarbij goed voor amper 2 keer top tien. Haussler haalde als derde 7 keer de beste tien op 42 Monumenten.

Hoe scoren de meest ervaren mannen van het huidige peloton in de Monumenten? 1. Greg Van Avermaet: 54 Monumenten - 16 keer top tien: 29,6 procent van deelnames in top tien 2. Imanol Erviti: 51 Monumenten - 2 keer top tien: 3,9 procent van deelnames in top tien 3. Heinrich Haussler: 42 Monumenten - 7 keer top tien: 16,7 procent van deelnames in top tien

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © BELGA

De grootsten der aarde

Kopman, knecht of iets daartussenin: de cijfers van Van Avermaet, Erviti en Haussler tonen aan dat het geen sinecure is om voorin te eindigen in een topklassieker. Ook niet voor de grootste eendagsrenners van hun generatie die meerdere Monumenten op hun palmares hebben. Kijk eens naar het onderstaande lijstje met 15 van grootste eendagsspecialisten uit de laatste zestig jaar van het wielrennen.

Hoe meer deelnames aan Monumenten, hoe groter de kans natuurlijk dat je eens naast de top tien valt. Renners als Hennie Kuiper en Philippe Gilbert reden meer dan zestig keer een Monument. Dan is het maar logisch dat zij procentueel minder scoren in het aantal behaalde top tien-plaatsen als we de vergelijking maken met renners die pakweg veertig keer deelnamen aan een Monument.

Ongeacht het aantal gereden Monumenten valt wel op dat zelfs de allergrootsten in nog geen 60 procent van hun deelnames aan een top tien komen. Eddy Merckx, Freddy Maertens en Roger De Vlaeminck zijn zoals wel vaker in de wielergeschiedenis de uitzonderingen op de regel. Vooral het track record van Merckx is waanzinnig: in 51 Monumenten reed hij 44 keer bij de eerste tien.

Beste eendagsrenners (van de laatste 60 jaar) in de Monumenten Peter Sagan: 33 Monumenten - 7 keer top tien: 21,1 procent van deelnames in top tien Alejandro Valverde: 35 Monumenten - 19 keer top tien: 54,2 procent van deelnames in top tien Philippe Gilbert: 63 Monumenten - 19 keer top tien: 30,2 procent van deelnames in top tien Fabian Cancellara: 50 Monumenten - 22 keer top tien: 44 procent van deelnames in top tien Tom Boonen: 42 Monumenten - 21 keer top tien: 50 procent procent van deelnames in top tien Johan Museeuw: 50 Monumenten - 22 keer top tien: 44 procent van deelnames in top tien Michele Bartoli: 42 Monumenten - 19 keer top tien: 45,2 procent van deelnames in top tien Sean Kelly: 55 Monumenten - 28 keer top tien: 50,9 procent van deelnames in top tien Freddy Maertens: 25 Monumenten - 20 keer top tien: 80 procent van deelnames in top tien Hennie Kuiper: 66 Monumenten - 22 keer top tien: 33,3 procent van deelnames in top tien Bernard Hinault: 19 Monumenten - 10 keer top tien: 52,6 procent van deelnames in top tien Francesco Moser: 47 Monumenten - 28 keer top tien: 59,6 procent van deelnames in top tien Roger De Vlaeminck: 50 Monumenten - 36 keer top tien: 72 procent van deelnames in top tien Eddy Merckx: 51 Monumenten - 44 keer top tien: 86,2 procent van deelnames in top tien Rik Van Looy: 46 Monumenten - 27 keer top tien: 58,7 procent van deelnames in top tien Volledig scherm Eddy Merckx en Philippe Gilbert. © BELGA

Van der Poel versus Merckx

Merckx, De Vlaeminck en Maertens: het zijn niet toevallig de iconen van de jaren zeventig die de rest doen verbleken. Maar als we kijken naar de toppers van vandaag, dan lijkt die periode helemaal terug. Van Aert, Van der Poel en Pogacar zijn bezig aan even indrukwekkende lijstjes in de Monumenten als Merckx, De Vlaeminck en Maertens. Alaphilippe zit op het niveau van de andere groten in het bovenstaande lijstje.

De vier staan voor het eerst dit seizoen samen aan de start van een koers staan. Op basis van de uitslagen in het verleden is het haast een zekerheidje dat ze allemaal ook in de top tien terecht zullen komen op de Via Roma in Sanremo. Alaphilippe zou zo zijn cijfers opkrikken en bij de helft van zijn deelnames aan een Monument een top tien doen optekenen.

Maar wat dan gezegd van de anderen. Tadej Pogacar staat nog aan het begin van zijn carrière, maar met 6 keer top tien op 8 Monumenten heeft hij momenteel betere cijfers dan het gros van de beste eendagsrenners uit het verleden. Wout van Aert doet met 10 keer top tien in 13 Monumenten nog een beter dan Pogacar, maar de strafste statistiek komt op naam van Mathieu van der Poel.

De huidige generatie: Mathieu van der Poel: 11 Monumenten - 10 keer top tien: 90,9 procent van deelnames in top tien Wout van Aert: 13 Monumenten - 10 keer top tien: 76,9 procent van deelnames in top tien Tadej Pogacar: 8 Monumenten - 6 keer top tien: 75 procent van deelnames in top tien Julian Alaphilippe: 19 Monumenten - 9 keer top tien: 47,3 procent van deelnames in top tien

Volledig scherm Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. © Photo News

In 11 deelnames aan een Monument belandde de Nederlander 10 keer (90,9 procent!) bij de eerste tien. Waanzinnige cijfers, die voorlopig zelfs beter zijn dan die van Merckx. Van der Poel is trouwens de snelste ooit die in alle vijf Monumenten een top tien uit de brand sleepte. De Nederlander deed het tussen oktober 2020 en 2021 in net geen jaar tijd.

In het geval van Van Aert, Van der Poel en Pogacar is het trouwens al drie jaar geleden dat ze nog eens buiten de top tien vielen in een Monument. Ze rijden misschien minder koersen in vergelijking met vorige generaties, maar in die koersen zijn ze zelden of nooit op een misstap te betrappen. Iets om de komende jaren met argusogen te volgen, te beginnen zaterdag in Milaan-Sanremo.

Belangrijke kanttekening: Van der Poel doet procentueel voorlopig beter in het aantal top tien-plaatsen in een Monument, maar onze landgenoot won er wel 19. Roger De Vlaeminck is op het lijstje tweede met 11 zeges in een Monument. Van der Poel blijft op dit moment steken op 2 zeges. Tadej Pogacar heeft 3 overwinningen, Wout van Aert 1.

Volledig scherm © ANP / EPA

Mathieu van der Poel in de vijf wielermonumenten: 10 keer top tien op 11 deelnames Ronde van Vlaanderen (2019): 4de Milaan-Sanremo (2020): 13de Ronde van Lombardije (2020): 10de Luik-Bastenaken-Luik (2020): 6de Ronde van Vlaanderen (2020): 1ste Milaan-Sanremo (2021): 5de Ronde van Vlaanderen (2021): 2de Parijs-Roubaix (2021): 3de Milaan-Sanremo (2022): 3de Ronde van Vlaanderen (2022): 1ste Parijs-Roubaix (2022): 9de Volledig scherm Mathieu van der Poel. © Photo News

Wout van Aert in de vijf wielermonumenten: 10 keer top tien op 13 deelnames Ronde van Vlaanderen (2018): 9de Parijs-Roubaix (2018): 13de Milaan-Sanremo (2019): 6de Ronde van Vlaanderen (2019): 14de Parijs-Roubaix (2019): 22ste Milaan-Sanremo (2020): 1ste Ronde van Vlaanderen (2020): 2de Milaan-Sanremo (2021): 3de Ronde van Vlaanderen (2021): 6de Parijs-Roubaix (2021): 7de Milaan-Sanremo (2022): 8ste Parijs-Roubaix (2022): 2de Luik-Bastenaken-Luik (2022): 3de Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Tadej Pogacar in de vijf wielermonumenten: 6 keer top tien op 8 deelnames Luik-Bastenaken-Luik (2019): 18de Milaan-Sanremo (2020): 12de Luik-Bastenaken-Luik (2020): 3de Luik-Bastenaken-Luik (2021): 1ste Ronde van Lombardije (2021): 1ste Milaan-Sanremo (2022): 5de Ronde van Vlaanderen (2022): 4de Ronde van Lombardije (2022): 1ste Volledig scherm Tadej Pogacar. © AFP

Julian Alaphilippe in de vijf wielermonumenten: 9 keer top tien op 19 deelnames Ronde van Lombardije (2014): opgave Luik-Bastenaken-Luik (2015): 2de Luik-Bastenaken-Luik (2016): 23ste Ronde van Lombardije (2016): 60ste Milaan-Sanremo (2017): 3de Ronde van Lombardije (2017): 2de Milaan-Sanremo (2018): 35ste Luik-Bastenaken-Luik (2018): 4de Milaan-Sanremo (2019): 1ste Luik-Bastenaken-Luik (2019): 16de Milaan-Sanremo (2020): 2de Luik-Bastenaken-Luik (2020): 5de Ronde van Vlaanderen (2020): opgave Milaan-Sanremo (2021): 16de Ronde van Vlaanderen (2021): 42ste Luik-Bastenaken-Luik (2021): 2de Ronde van Lombardije (2021): 6de Luik-Bastenaken-Luik (2022): opgave Ronde van Lombardije (2022): 51ste Volledig scherm Julian Alaphilippe. © Photo News

